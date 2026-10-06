Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor
Hollanda hükümeti, çocukları internet ve sosyal medyanın zararlarından korumak amacıyla yaklaşık 40 maddeden oluşan radikal bir eylem planını hayata geçiriyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı teneffüsler dahil tamamen yasaklanırken, 15 yaş altı çocukları içerik üretiminde kullanan ailelere ağır para cezaları getirilecek. Ekran bağımlılığını ve dijital riskleri bitirmeyi hedefleyen bu devrim niteliğindeki karar, tüm dünyaya örnek olacak nitelikte.