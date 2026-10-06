Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu kısa süre önce sosyal medya platformları için 13 yaş sınırı getirilmesini önerdi. Hollanda hükümeti ise yaş sınırının 15 olmasını istiyor. Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi daha uzun bir süreç gerektirecek. Hükümet bunun yanı sıra internette çocuğun yaşını güvenilir biçimde doğrulayabilecek, ancak kişisel veri ve mahremiyeti koruyacak bir sistem geliştirilmesini istiyor. Planın bir diğer ayağını dijital platformların tasarımı oluşturuyor.