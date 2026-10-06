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Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Hollanda hükümeti, çocukları internet ve sosyal medyanın zararlarından korumak amacıyla yaklaşık 40 maddeden oluşan radikal bir eylem planını hayata geçiriyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı teneffüsler dahil tamamen yasaklanırken, 15 yaş altı çocukları içerik üretiminde kullanan ailelere ağır para cezaları getirilecek. Ekran bağımlılığını ve dijital riskleri bitirmeyi hedefleyen bu devrim niteliğindeki karar, tüm dünyaya örnek olacak nitelikte.

#1
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Hollanda hükümeti, çocukların internet, sosyal medya ve dijital oyunlarda karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmak amacıyla yaklaşık 40 maddelik bir plan açıkladı. ‘Çevrimiçi Çocuk Hakları Planı‘ çok sayıda bakanlığın katılımıyla hazırlandı. Plan uyarınca, 1 Ocak 2027’den itibaren ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında cep telefonu kullanımı tamamen yasaklanacak.

#2
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Hollanda’da 2024’ten bu yana okullarda sadece teneffüslerde ve okul bahçelerinde cep telefonu kullanımına izin veriliyor. Hükümet, eğitim sektörü temsilcileriyle görüşerek yıl başından itibaren teneffüslerde, okulun ortak alanlarında ve bahçesinde de telefon kullanımının tamamen yasaklanmasını sağlayacak. Düzenleme, özellikle çocuklarını içerik üretiminde kullanan ‘vlog aileleri‘ ve ‘kidfluencer’ olarak adlandırılan çocuk sosyal medya fenomenlerine yaptırım da öngörüyor.

#3
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

15 yaşından küçük çocukların yer aldığı çevrimiçi içerikler çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek. Bu kapsamda, kurallara aykırı içerik üretimi yaptıran aileler veya diğer kişiler para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Hollanda’da çocuk işçiliğine yönelik sıkı kurallar bulunuyor. Hükümet, çevrimiçi içerik üretiminin de bu kurallar kapsamında değerlendirilmesini istiyor. Hollanda hükümeti ayrıca çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istiyor.

#4
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu kısa süre önce sosyal medya platformları için 13 yaş sınırı getirilmesini önerdi. Hollanda hükümeti ise yaş sınırının 15 olmasını istiyor. Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi daha uzun bir süreç gerektirecek. Hükümet bunun yanı sıra internette çocuğun yaşını güvenilir biçimde doğrulayabilecek, ancak kişisel veri ve mahremiyeti koruyacak bir sistem geliştirilmesini istiyor. Planın bir diğer ayağını dijital platformların tasarımı oluşturuyor.

#5
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Hollanda hükümeti, Avrupa çapında dijital hizmetlerde bağımlılık yaratıcı tekniklerin, özellikle de kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmaya yönelik algoritmaların sınırlandırılmasını veya yasaklanmasını öneriyor. Hükümete göre çocuklar, otomatik oynatılan videolar ve kişiselleştirilmiş algoritmalar nedeniyle ekran başında çok daha uzun süre kalabiliyor.

#6
Foto - Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor

Günde beş-altı saatlik ekran kullanımının çocuklar ve gençler arasında artık olağandışı olmadığı belirtilirken, uzmanların aşırı ekran kullanımının uyku sorunları, miyopluk ve depresyon gibi sonuçları konusunda uzun süredir uyarıda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Hükümet ayrıca çocukların ve gençlerin kolayca borçlanmasına yol açabilecek ‘Şimdi al, sonra öde‘ hizmetlerine yönelik daha sıkı kurallar üzerinde çalışıyor. Klarna gibi hizmetlerin kullanımının sınırlandırılması ve çocukların bu tür finansal hizmetlerden korunması planlanıyor.

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