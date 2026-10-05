NASA’nın Adana doğumlu astronotundan mesaj: Uzaydan Türkiye’ye el sallayacağım

2027 yılında ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanan NASA astronotu Deniz Burnham'dan Türkiye'ye sıcak bir mesaj geldi.

Türk bir anne ile ABD'li bir babanın çocuğu olan ve babasının görevi nedeniyle Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham, yayımladığı video mesajında Türkiye ile bağlarını ve çocukluk anılarını anlattı.

“ADANALI HEMŞEHRİLERİME EL SALLAYACAĞIM”

Türkiye'de yaşayan anneannesi ve dedesinden söz eden Burnham, ailesinin hayatındaki yerini anlatarak şunları söyledi:

“Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.”

2027'deki görevi sırasında Türkiye'yi de unutmayacağını belirten Burnham, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” ifadelerini kullandı.

UZAY MERAKININ TEMELLERİ ÇOCUKLUKTA ATILDI

Burnham'ın uzaya ilgisinin oluşmasında dedesinin önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Dedesinin kendi teleskoplarını yaptığını anlatan NASA astronotu, çocukluk yıllarında arka bahçede birlikte yıldızları ve gezegenleri seyrettiklerini söyledi.

Burnham, “Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik” sözleriyle o günleri anlattı.

Türkiye'de yaşayan anneannesi ve dedesini tatillerinde ziyaret etmeyi çok sevdiğini de kaydetti.

ADANA'DAN UZAYA UZANAN HİKÂYE

Deniz Burnham, NASA'nın 2021 Astronot Adayı Sınıfı'na seçildi ve Ocak 2022'de astronot adayı olarak görevine başladı.

Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yapan Burnham, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da kimya mühendisliği eğitimi aldı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde ise makine mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

ABD Donanması Yedek Kuvvetleri'nde Mühendislik Görev Subayı olarak da hizmet veren Burnham, aynı zamanda lisanslı özel pilot.

İLK UZAY GÖREVİNE HAZIRLANIYOR

Burnham'ın ilk uzay görevinin 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

NASA astronotu, kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Soyuz MS-30 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ekipte yer alıyor.

Burnham'ın Türkiye'ye gönderdiği mesaj ise Adana'da başlayan hayat hikâyesini uzaya taşıyacak görev öncesinde dikkat çekti.