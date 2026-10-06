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Spor Kayserispor lisans engelini aştı!
Spor

Kayserispor lisans engelini aştı!

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Kayserispor lisans engelini aştı!

Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu’nun belirlediği kriterleri yerine getirerek Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kayserispor’a kulüp lisansı konusunda beklenen haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig’den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, 1. Lig’den; Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor, 2. Lig’den ise; Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor, Somaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

 

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; 2. Lig’den Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş., Sultan Su İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi. Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11’i UEFA, 44’ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadın Futbol Süper Ligi’nde yer alan kulüplerden 3’ü UEFA Lisansı aldı.

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