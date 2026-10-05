Mersin Büyükşehir'de “adrese teslim ihale”

2019’da Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladığını, 2020’de Genel Sekreter Vekili, 2022’den itibaren de Genel Sekreter olduğunu anlatan Tok; özellikle Doğukan Uyan’ın belediye içindeki etkisi, ihaleler, satın alma birimleri ve hak ediş ödemelerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

“İHALE BEDELİNİN ÜZERİNE KOMİSYON KOYUYORDU”

Tok, ifadesinde Doğukan Uyan’ın belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ihale bedelinin üzerine komisyon koyarak menfaat sağladığını ileri sürdü. Para trafiğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgisi olmadığını da özellikle belirtti.

Tok ayrıca, bazı isimlerin Doğukan Uyan’ın yönlendirmesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri birimlerine yerleştirildiğini beyan etti.

İfadesine göre İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul satın alma süreçlerinde görev aldı. Tok, bu kişilerin piyasa araştırmaları yaptığını ve ihaleye girecek firmaların belirlenmesinde etkili olduklarını ileri sürdü. Doğrudan teminlerde ise ağırlıklı olarak Metin Çulcu’ya ait Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden kurulduğunu öne sürdüğü Serhat Çınar isimli “paravan şirketin” kullanıldığını ifade etti.

KATI ATIK İHALESİNDE 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK PARA İDDİASI

Tok’un anlatımındaki en dikkat çekici başlıklardan biri katı atık ihalesi oldu. 2019’da yaklaşık 70 milyon liralık katı atık ihalesini Ceynak firmasının aldığını anlatan Tok, şirket sahibi Ali Avcı’nın oğlundan 1 milyon 750 bin liranın belediyede çalışan Aslı Gür tarafından alındığını bildiğini söyledi. Tok, Gür’ün daha önce Seçer Tarım’da çalıştığını, daha sonra belediye şirketinde işe alındığını ve özel kalemde “para işlerine baktığını” beyan etti.

Tok, 2022’den sonra katı atık işinde Çevtem firmasının gündeme geldiğini, kendi bulunduğu bir ortamda Doğukan Uyan ile Vahap Seçer’in işin Çevtem’e verilmesine karar verdiklerini söyledi.

İfadesine göre ihale şartnamesi Doğukan Uyan tarafından hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir’e sunuldu. Halisdemir’in önce direndiğini, ancak işten çıkarılma korkusuyla şartnameyi sisteme girmek zorunda kaldığını iddia eden Tok; çıkan tartışmada Uyan’ın Halisdemir’e küfrettiğini ve üzerine yürüdüğünü, kendisinin araya girdiğini söyledi.

Tok, ihalede Çevtem’in yaklaşık 182 milyon liralık teklif verdiğini, Ceynak’ın ise teklif yerine şikâyet dilekçesi sunduğunu anlattı. İhalenin daha sonra iptal edildiğini, işin bir süre İmar AŞ üzerinden yürütüldüğünü, ardından yeniden açık ihaleye çıkılarak Çevtem’e verildiğini öne sürdü.

“4,5-5 MİLYON LİRA AVANTA VERDİĞİNİ BANA SÖYLEDİ”

Tok’un savcılıkta anlattığı ikinci önemli olay ise Park ve Bahçeler ihalesi oldu. HLZ isimli firmanın yaklaşık 200 milyon liralık bir ihale aldığını belirten Tok, firma ortaklarından Nesih Aktepe’nin odasına gelerek kalan hak edişini talep ettiğini söyledi.

Tok’un iddiasına göre Aktepe, Ferit isimli kişi aracılığıyla Metin Çulcu’ya iki kez 4,5-5 milyon lira beyanına “avanta” para gönderdiğini ve bu paranın Doğukan Uyan’a verileceğini kendisine bizzat söyledi.

“BAŞKANA ANLATTIM, ‘HER ŞEYDEN HABERİM VAR’ DEDİ”

Olcay Tok, belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini Vahap Seçer’e söylediğini de anlattı.

Tok’un ifadesine göre Seçer kendisine “Her şeyden benim haberim var” dedi. Tok, 2024 Nisan ayında aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer’in kendisini telefonla arayarak Doğukan Uyan’ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini söyledi.

HAKEDİŞ LİSTELERİNİ DEĞİŞTİRİP “PAY” ALINDIĞI KAYITLARA GEÇTİ

Tok, belediyede firmalara yapılacak ödemelerin normalde mali hizmetler tarafından hazırlanıp bütçeye ve hakediş tarihine göre sıralandığını söyledi.

Ancak daha sonra Vahap Seçer’in talimatıyla ödeme listesinin Doğukan Uyan tarafından yeniden elden geçirildiğini, bazı firmalara ayrıcalık tanındığını ve Uyan’ın bu firmalardan “pay aldığını” iddia etti. Tok, buna örnek olarak yine Çevtem firmasını gösterdi.

Tok’un beyanına göre Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki Aynur Ata da ödeme listeleri nedeniyle baskıya uğradı. Doğukan Uyan’ın Ata’ya, “Sen benim listeme ödeme yapmadın, ben krediyi bunun için çektirmiştim, çok yakında seni sürdüreceğim” dediğini kendisine anlattığını belirten Tok, sisteme itiraz eden isimlerin zamanla dışlandığını ileri sürdü.

“GERÇEK SORUMLULAR BUNLAR”

Olcay Tok, ilk operasyonda tutuklanan Ahmet Özel ve Mehmet Bölükbaşı’nın kusurlu olduklarını düşünmediğini belirterek, Fen İşlerinde görevli Reşat Özkul ile Makine İkmalde çalışan İbrahim Koyunoğlu’nu usulsüzlüklerin merkezindeki isimler olarak gösterdi.

Tok, Makine İkmal Daire Başkanı Murat Eren’in ise söz konusu işlerin içinde olmadığını düşündüğünü söyledi.

DÜĞÜN İÇİN PARA İSTENDİĞİ İDDİASI

İfadenin son bölümünde Tok, Metin Çulcu’nun 2025 Nisan veya Mayıs ayında kendisine haber göndererek Tolga Kılıç ve Eda Güngören’in düğünleri için para istendiğini anlattı.

Bunun üzerine konuyu araştırdığını, Metin Çulcu’nun belediyedeki işlerinin kesilmesini istediğini belirten Tok; daha sonra Çulcu’nun Murat Eren’i tehdit ettiğini ve Makine İkmal Dairesine giderek Eda Güngören’in odasının kapısını tekmelediğini beyan etti.

Olcay Tok, ifadesinin sonunda “Aklıma gelecek başka olay ve olgular olursa ifade vermeye hazırım” dedi. Müdafii ise Tok’un bildiklerini devlete yardımcı olmak amacıyla samimi şekilde anlattığını belirtti.