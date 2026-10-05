Sevan Nişanyan: Kemalistlerde ahlak anlayışı yok!

Ateist yazar Sevan Nişanyan, Kadir Mısıroğlu ve Kemalizm hakkında yaptığı değerlendirmelerle yeniden gündeme geldi.

Mısıroğlu'nun yıllarca Kemalist çevrelerin sert eleştirilerine maruz kaldığını hatırlatan Nişanyan, ünlü tarihçi-yazarın kişiliği ve birikimi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“KADİR MISIROĞLU BİLGİLİ, ZEKİ VE AHLAKLIYDI”

Nişanyan, Mısıroğlu için, “Kadir Mısıroğlu bilgili, zeki ve ahlaklı biriydi. Kemalistler bunu anlayamaz. Onlarda ahlak anlayışı yok” ifadelerini kullandı.

Mısıroğlu'nun kendi alanında ciddi bir birikime sahip olduğunu belirten Nişanyan, onun birçok konuda doğru tespitler yaptığını da kaydetti.

NİŞANYAN KADİR MISIROĞLU ÜZERİNDEN RESMEN TOKATLADI

Nişanyan'ın değerlendirmelerinde en dikkat çeken bölümlerden biri de Mısıroğlu'nun Cumhuriyet'e yönelik muhalif duruşuna ilişkin sözleri oldu.

Nişanyan, “Mısıroğlu'nun Cumhuriyet'in ahmaklık duvarını delmeye teşebbüs etmiş olması büyük bir artıdır. Takdire şayandır” dedi.

Mısıroğlu'nun yalnızca muhalif kimliğiyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Nişanyan, “O kendi sahasında da oldukça bilgili birisidir. Birçok doğru şey söyleyen, ahlaki bir kişiliği olan bir insandır” ifadelerini kullandı.

ATEİST NİŞANYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN “AHLAK” ÇIKIŞI

Kendisi ateist kimliğiyle tanınan Nişanyan'ın, Müslüman kimliğiyle öne çıkan Kadir Mısıroğlu'nu “ahlaklı” sözleriyle anlatması dikkat çekti.

Nişanyan'ın özellikle “Kemalistlerde ahlak anlayışı yok” sözleri ise açıklamanın en çarpıcı bölümü oldu.