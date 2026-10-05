Cemil Tugay Ak Parti’ye katılıyor! Tarih ve saat verildi

Siyaset kulislerinde bir süredir konuşulan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek Tugay'ın AK Parti'nin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında partiye katılacağını aktardı.

Burhan, 7 Ekim Çarşamba günü yapılacak toplantıyı işaret ederek, Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'nde partiye katılacağını ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağını söyledi.

SAATİ DE BELLİ OLDU: 11.30

Sinan Burhan'ın açıklamasının ardından bugün gazeteci İsmail Saymaz'dan da dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Saymaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.30'da AK Parti Genel Merkezi'ne geleceğini ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağını aktardı.

GÖZLER 7 EKİM'E ÇEVRİLDİ

CHP'den ayrıldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüren Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki kulisler bir süredir Ankara'da konuşuluyordu.

Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesi de siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

Son açıklamalarla birlikte gözler 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya çevrildi.

Henüz Tugay veya AK Parti tarafından katılıma ilişkin resmi açıklama yapılmış değil. Bu nedenle gelişmeyi şu aşamada gazetecilerin aktardığı güçlü kulis bilgisi olarak vermek daha doğru olur.