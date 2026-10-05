Riyad’da kritik zirve: Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Mekke Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki Husilere karşı sabah saatlerinde 100 uçakla operasyon düzenlemesinin ardından Riyad’da kritik bir zirve düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Riyad’daki 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad’da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan 'Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Zirve’nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki Husilere karşı 100 uçakla operasyon düzenlemesinin ardından düzenlenmesi dikkat çekti.