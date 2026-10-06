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Spor Kayserispor’un yeni sponsoru belli oldu
Spor

Kayserispor’un yeni sponsoru belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Kayserispor’un yeni sponsoru belli oldu

İstikbal; 2026-2027 sezonunda Kayserispor’un forma göğüs sponsoru oldu.

Türkiye'nin önde gelen mobilya markası İstikbal; TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'a göğüs sponsoru oldu. Marka, 2026-2027 sezonunda Kayserispor’un forma göğüs sponsoru olarak sarı kırmızılı ekibin yanında yer almaya devam edecek. Kayseri’den dünyaya uzanan yolculuğunda toplumsal değerleri kurumsal yaklaşımının önemli bir parçası olarak gören İstikbal, uzun yıllardır forma sponsorluğu ile Kayserispor’un en önemli destekçileri arasında yer alıyor. İstikbal bu iş birliğiyle yalnızca bir spor kulübüne destek vermeyi değil, Kayseri’nin ortak değerlerine, şehir kültürüne ve sporun oluşturduğu toplumsal birlikteliğe de katkı sunuyor. İstikbal’den yapılan açıklamada; "İstikbal markamızın ve Kayserispor’umuzun hikayesi bu şehirde başladı. Bugün ülkemizin 81 ilinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insanın hayatına dokunan bir marka olsak da Kayseri ile aramızdaki güçlü bağ, kurumsal kimliğimizin en kıymetli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Şehrimizin ortak hafızası olan Kayserispor, bu birlik ve beraberliğin en güçlü temsilcilerinden biri. Bu nedenle şehrimizin takımı Kayserispor’un yanında olmak bizim için klasik bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Sporun insanları bir araya getiren, ortak hedefler etrafında buluşturan ve özellikle genç nesillere mücadele, dayanışma ve takım ruhu kazandıran gücüne dayanarak 2026-2027 sezonunda da Kayserispor’un forma göğüs sponsoru olarak bu mücadeleye eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Kayserispor’a, teknik ekibine, sporcularına ve büyük Kayserispor taraftarına başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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