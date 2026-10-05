Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari’de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Hakkari’ye öğretmenler ve il yöneticileriyle değerlendirme toplantıları yapmak üzere geldiklerini, genel müdürlerin de ilçelerde incelemelerde bulunduğunu söyledi. Tekin, "Bugün Hakkari ilçelerine giden genel müdürlerimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticilerinin ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin katıldığı toplantımızı şimdi bitirdik. İlçeleri ziyaret eden genel müdürlerimiz oradaki problemleri çözdüler. İl Milli Eğitim Müdürümüz sunumunu yaptı, ilçe müdürlerimizi dinledik ve Hakkari ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

ÖĞRETMEN SAYISI 3 KAT ARTTI

Eğitim yöneticileri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve mülki idare amirlerine teşekkür eden Tekin, Türkiye genelinde 2002 yılından bu yana eğitimde fiziki kapasite, insan kaynağı ve teknolojik altyapı açısından önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek Hakkari’deki öğretmen sayısındaki artışı örnek gösterdi. Tekin, "2002 yılında Hakkari’de bin 527 öğretmenimiz varmış. Şu anda 4 bin 176 öğretmenimiz var. Öğrenci sayısına baktığımızda 2002 yılında 58 bin 457 öğrencimiz varmış, şu anda 61 bin öğrencimiz var. Öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 3 artmasına rağmen öğretmen sayımız yaklaşık üç katına çıkmış durumda. Sınıf sayısında da önemli bir artış yaşanmış. 2002 yılında Hakkari genelinde bin 148 sınıf varken bugün ise bu sayı 2 bin 916’ya ulaştı. Bu süreçte 2 bin 139 ilave sınıf yaptık. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız ve sınıf sayımız açısından önemli bir noktaya geldik. Sadece sınıflar için harcadığımız kaynağın yatırım karşılığı 18 milyar Türk Lirası. 2002 yılında kentte bilim sanat merkezi yokken bugün 3 bilim sanat merkezi hizmet veriyor. 2002 yılında 9 okulda spor salonu varken bugün bu sayı 31’e yükseldi. 2002’de 52 laboratuvarımız varken, bugün 190 laboratuvarımız var. 2002 yılında 39 okul tuvaletimiz varken, şu anda 170 tane okul tuvaletimiz var. Bunlar her açıdan önemli göstergeler" dedi.

2003 VE ÖNCESİNDE 38 ÜLKEDEN İLK 30’A GİREMİYORDUK

Türkiye’nin eğitim alanında uluslararası göstergelerde önemli bir seviyeye ulaştığını belirten Bakan Tekin, OECD’nin 2025 Eğitim Raporu’na dikkat çekti. Tekin, Türkiye’nin sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, insan kaynağı açısından da Türkiye’nin en az eksiği bulunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Akademik başarı konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "OECD’nin ölçtüğü her alanda, PISA’nın ölçtüğü her alanda; matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinde ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye. 2003 sınavlarında 38 OECD ülkesi arasında ilk 30’a giremezken, şu anda 91 ülke arasında ilk 15’in içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını da belirten Tekin, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Tekin, Türkiye’nin eğitimden beklentisinin akademik başarının yanı sıra toplumsal değerlere, devlet ve millet geleneğine, birlik ve beraberlik duygusuna sahip çıkan nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRECEK HER ADIMIN BİR PARÇASIYIZ

Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Bakan Tekin, bu sürecin ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkı sağlayacağını belirtti. Tekin, "Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini güçlendirecek her adımın parçası olacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile insan haklarına, kardeşliğe, demokrasiye, temel hürriyetlere ve anayasal haklara vurgu yapan, hukuk devletini ve anayasal düzeni önemseyen bir kuşak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tekin, bu sürece katkı sunan siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve eğitim camiasına teşekkür etti. Bakan Tekin, valilikteki programının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaret etti. Tekin, daha sonra Gençlik Buluşması programına katılmak üzere tarihi Meydan Medresesi’ne geçti.