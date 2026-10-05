Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Babülmendep Boğazı çevresinden vahşet görüntüleri gelmeye başladı. Hükümet güçlerinin teslim olan Husi unsurlarını zırhlı araçla ezdiği anlar tepki çekerken bazı Husilerin de araca ateş ederek karşılık verdiği görüldü.
Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.
Yemen güçleri, Taiz vilayetinin batısındaki Dhubab bölgesinde ve Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktalarda kontrol sağlandığını açıkladı.
Dhubab Havalimanı ile Babülmendep Boğazı yakınında kaydedilen görüntülerde ise Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin teslim olan İran destekli Husi militanlarını zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı Husi güçlerinin de zırhlı araca ateş ederek karşılık verdiği anlar yer aldı.
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