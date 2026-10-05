FETÖ’nün Atina merkezli kaçakçılık ağına darbe! Havadan ve karadan adım adım izlendiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den Avrupa ülkelerine uzanan organize göçmen kaçakçılığı hattı mercek altına alındı.

Soruşturmada şebekenin merkezinin Yunanistan'ın başkenti Atina olduğu ve suç ağının FETÖ bağlantılarının bulunduğu tespit edildi.

ŞEBEKENİN İZİ UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin faaliyetlerini deşifre etmek için kapsamlı çalışma yürüttü.

Fransız güvenlik birimlerinin de katıldığı soruşturmada suç ağının Türkiye, Yunanistan ve Fransa'daki faaliyetleri takip edildi.

Şebeke üyelerinin hareketleri, buluşma noktaları ve yasa dışı geçişlerde kullandıkları yöntemler güvenlik birimleri tarafından adım adım izlendi.

HAVADAN VE KARADAN TAKİP

Operasyona ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, güvenlik güçlerinin şebekeyi hem havadan hem de karadan takip ettiğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde şebeke üyelerinin yasa dışı geçişlerde plastik bot ve sallar kullandıkları, insanları bu araçlarla taşıdıkları görüldü.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç ağının yapısı ve kullandığı güzergâhların ortaya çıkarıldığı bildirildi.

ÜÇ ÜLKEDEKİ AĞA ORTAK OPERASYON

Toplanan delillerin ardından Türkiye ve Fransa güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla operasyon için düğmeye basıldı.

Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece Atina'dan yönetildiği belirlenen ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize eden FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı ağının faaliyetlerine ağır darbe vuruldu.