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Spor TFF kararını ilan etti! 7 kulübe puan silme cezası verildi
Spor

TFF kararını ilan etti! 7 kulübe puan silme cezası verildi

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TFF kararını ilan etti! 7 kulübe puan silme cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 kulübe puan silme cezası verdi. İşte o takımlar...

TFF Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 2. Lig'den; Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor, Somaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

 

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Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol, İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi. Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

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