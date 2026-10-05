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Yerel Erzincan’da yüksek kesimler beyaza büründü
Yerel

Erzincan’da yüksek kesimler beyaza büründü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erzincan’da yüksek kesimler beyaza büründü

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü...

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi yüksek kesimlere kar getirdi. Kentte aniden soğuyan havanın ardından Esence Dağı ve Kızıldağ’ın zirveleri karla kaplandı. Keşiş Dağı’nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

 

Kar yağışıyla beyaza bürünen zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre bölgelerden görüldü.

 

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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