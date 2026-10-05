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Gündem Eyüpsultan Belediyesi’nde 297 bin liralık maaş gündemi! “Gölge özel kalem” detayı
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Eyüpsultan Belediyesi’nde 297 bin liralık maaş gündemi! “Gölge özel kalem” detayı

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Eyüpsultan Belediyesi’nde 297 bin liralık maaş gündemi! "Gölge özel kalem" detayı

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın yankıları sürerken belediyede dikkat çeken bir maaş iddiası gündeme geldi. İGDAŞ'tan belediye iştirakine geçen ve Başkan Mithat Bülent Özmen'in “gölge özel kalemi” olarak nitelendirilen Feyza Özyurt'a aylık 297 bin 270 lira net maaş ödendiğine ilişkin kayıtlar kamuoyuna yansıdı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından belediyenin personel ve harcama kalemleri de mercek altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Soruşturmanın “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.

İGDAŞ'TAN BELEDİYE İŞTİRAKİNE GEÇTİ

Soruşturmanın yankıları devam ederken bu kez Başkan Özmen'in İGDAŞ döneminden belediyeye uzanan bir personel görevlendirmesi gündeme geldi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre daha önce İGDAŞ personeli olan Feyza Özyurt, 3 Şubat 2025 tarihinde Eyüpsultan Belediyesi iştiraklerinden ESTUR Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde göreve başladı.

Özyurt'un şirketteki kadrosunun ise “proje danışmanı” olduğu belirtildi.

AYLIK NET 297 BİN 270 LİRA

Asıl dikkat çeken ayrıntı ise Özyurt'a ödendiği belirtilen ücret oldu.

Ortaya çıkan kayıtlara göre belediye çevrelerinde Başkan Özmen'in “gölge özel kalemi” olarak nitelendirilen Özyurt'a aylık 297 bin 270 TL net ücret ödendi.

Söz konusu rakam, belediyedeki personel harcamalarını yeniden tartışmaya açtı.

“BANKAMATİK MEMURU” İDDİASI

Özyurt hakkında ayrıca fiilen yürüttüğü göreve ilişkin “bankamatik memuru” iddiası da gündeme getirildi.

297 bin lirayı aşan aylık net ücretin hangi görev ve sorumluluklar karşılığında ödendiği ise tartışmaların odağına yerleşti.

ÖZMEN HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in adı daha önce İGDAŞ Genel Müdürlüğü dönemindeki araç kiralama harcamalarıyla da gündeme gelmişti.

Özmen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, belediyenin personel yapılanmasına ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler kamuoyunun dikkatini Eyüpsultan Belediyesi'ne çevirdi.

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