Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde sportif planlamaya dikkat çeken Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi."