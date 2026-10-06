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Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

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Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediği öne sürülen Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele konusunda anlaşma sağlanamayan Mauro Icardi'nin adı yeniden sarı-kırmızılı iddialarla anılırken, Başkan Dursun Özbek'ten net bir açıklama geldi. 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde konuşan Özbek, Arjantinli futbolcunun olası dönüş ihtimaline kapıları kapattı. Geçmişte Icardi'ye takımda kalması için teklif yaptıklarını ancak yıldız futbolcunun beklentilerinin çok daha yukarılarda olduğunu ifade eden Dursun Özbek, durumun sadece maaşla ilgili olmadığını vurguladı.

#2
Foto - Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde sportif planlamaya dikkat çeken Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi."

#3
Foto - Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüpteki unutulmaz anılarına ve bıraktığı izlere değinen Özbek, oyuncuya yakışır bir veda planladıklarını belirtti. Icardi'den bu organizasyon için henüz bir yanıt beklediklerini dile getiren başkan, "Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." dedi.

#4
Foto - Icardi, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Dursun Özbek’ten flaş açıklama

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a yeniden katılmayı hedefliyor. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı formayla geçirdiği günleri özlediği ve Türkiye’ye dönerek Süper Lig’de yeniden mücadele etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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