CHP'li Ataşehir’e rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Vekili dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ataşehir Belediyesi'ne yönelik imar ve iskan karşılığı rüşvet soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in aralarında olduğu 5 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Ataşehir Belediyesine yönelik bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklama talebiyle, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir, Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.