Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

GÜNLERCE SÜREN AĞRI KESİCİ ETKİ: Araştırmacılar daha sonra antikorları, sinir hasarının neden olduğu nöropatik ağrı modeli olan kısmi siyatik sinir ligasyonuna sahip farelerde test etti. Antikorlar deneklere damar yoluyla uygulandı. Her iki antikor da hayvanların mekanik uyarılara karşı duyarlılığını doza bağlı bir şekilde azalttı. Bazı dozlarda etkiler, nöropatik ağrı için yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan pregabalin ile karşılaştırılabilir düzeydeydi. Ancak 96 saat sonra antikorlardan sağlanan ağrı kesici etki, pregabalinin yarattığı etkiden daha güçlü kalmaya devam etti. Sinir sistemi ölçümleri de benzer bir tablo ortaya koydu. Sinir hasarından sonra, omurilik arka boynuzundaki nöronlar artan spontan aktivite ve mekanik uyarılara karşı daha güçlü tepkiler gösterdi. Antikor tedavisi her ikisini de azalttı.