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Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

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Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

Bilim insanları, vücudun koruyucu refleks mekanizmasına zarar vermeden nöropatik ağrıları günlerce bastırabilen devrim niteliğinde bir antikor tedavisi geliştirdi. Pharmaceutics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sinir hasarından kaynaklanan kronik ağrıları hedef alan yeni yöntem, mevcut ilaçların aksine motor fonksiyonları bozmadan ve normal hissi köreltmeden 96 saat boyunca kesintisiz rahatlama sağlıyor. Klinik öncesi testleri başarıyla geçen tedavinin insan üzerindeki denemelerine başlandı.

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Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

Yeni bir antikor tedavisi, vücudun normal uyarı sinyallerini köreltmeden anormal sinir ağrısını bastırabiliyor.

#2
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

ScitechDaily’de yer alan habere göre, Nöropatik ağrı, hasarlı sinirlerin yeni bir doku hasarı olmasa bile ağrı sinyalleri göndermeye devam etmesi nedeniyle bir yaralanmadan sonra devam edebiliyor.

#3
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

Yapılan yeni bir klinik öncesi çalışmada araştırmacılar, ağrıyla ilişkili bir sodyum kanalını hedef alan antikorların, farelerde normal koruyucu ağrı hissini büyük ölçüde sağlam bırakırken anormal sinir sinyallerini günlerce bastırabildiğini tespit etti. Deneysel antikorlar, ağrıyla ilgili elektrik sinyallerinin üretilmesine ve iletilmesine yardımcı olan duyusal nöronlarda bulunan voltaj kapılı bir sodyum kanalı olan Nav1.7'yi hedef alıyor.

#4
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

ÖNEMLİ BİR AĞRI KANALININ HEDEFLENMESİ: Toyama Üniversitesinden Doçent Daisuke Uta ve Shionogi firmasından Doktor Sosuke Yoneda, Nav1.7'yi tanıyacak şekilde tasarlanmış antikorların nöropatik ağrıdan kalıcı bir rahatlama sağlayıp sağlayamayacağını araştırdı. Araştırma sonuçları Pharmaceutics dergisinde yayımlandı.

#5
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

Doktor Uta, Nav1.7'nin sinir hücrelerinde ağrı sinyallerini algılamada ve iletmede önemli bir rol oynayan özel bir sodyum iyon kanalı olduğunu söyledi. Ekip insanlaştırılmış antikorlar geliştirdi ve bunları ilk olarak hücrelerde test etti. Clone1 ve S-151128 adlı iki aday, Nav1.7'ye güçlü bir şekilde bağlanarak ağrı sinyaliyle ilişkili elektriksel aktiviteyi azalttı. Clone1, test edilen diğer Nav alt tiplerine göre Nav1.7 için en az 650 kat seçicilik gösterirken, S-151128 en az 1300 kat seçicilik gösterdi.

#6
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

GÜNLERCE SÜREN AĞRI KESİCİ ETKİ: Araştırmacılar daha sonra antikorları, sinir hasarının neden olduğu nöropatik ağrı modeli olan kısmi siyatik sinir ligasyonuna sahip farelerde test etti. Antikorlar deneklere damar yoluyla uygulandı. Her iki antikor da hayvanların mekanik uyarılara karşı duyarlılığını doza bağlı bir şekilde azalttı. Bazı dozlarda etkiler, nöropatik ağrı için yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan pregabalin ile karşılaştırılabilir düzeydeydi. Ancak 96 saat sonra antikorlardan sağlanan ağrı kesici etki, pregabalinin yarattığı etkiden daha güçlü kalmaya devam etti. Sinir sistemi ölçümleri de benzer bir tablo ortaya koydu. Sinir hasarından sonra, omurilik arka boynuzundaki nöronlar artan spontan aktivite ve mekanik uyarılara karşı daha güçlü tepkiler gösterdi. Antikor tedavisi her ikisini de azalttı.

#7
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

ANORMAL SİNİR AKTİVİTESİNİN BASTIRILMASI: Araştırmacılar ayrıca duyusal bilgiyi omuriliğe taşıyan arka kök ganglion nöronlarını da inceledi. Antikor tedavisinden sonra daha az nöronda mekanik olarak indüklenen hücre dışı sinyalle düzenlenen kinaz (pERK) fosforilasyonu görüldü. Nöronal aktivasyonun bir belirteci olan pERK'teki bu azalma, antikorların anormal ağrı sinyallerini bastırdığına dair kanıtları destekledi. Araştırmacılar Nav1.7'yi bloke etmenin normal koruyucu ağrıyı zayıflatıp zayıflatmayacağı konusunda da incelemelerde bulundu. Sinir hasarı olmayan hayvanlarda antikorların hiçbiri mekanik uyarılara verilen tepkileri önemli ölçüde değiştirmedi. Hayvanlar ayrıca hareket ve koordinasyonu ölçmek için kullanılan dönen çubuk testine tabi tutuldu. Pregabalin test edilen dozda performansı düşürürken, antikorlar motor fonksiyonu önemli ölçüde etkilemedi. Doktor Uta, Nav1.7'yi hedeflemenin normal koruyucu ağrı hissini korurken anormal ağrı sinyallerini susturmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

#8
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

HAYVAN ÇALIŞMALARINDAN KLİNİK TESTLERE: Bulgular henüz klinik öncesi aşamada bulunuyor. Araştırmacılar hasarlı sinire ne kadar antikor ulaştığını tam olarak belirleyemedi ve tedavi sadece tek bir nöropatik ağrı modelinde değerlendirildi. Etkilerin diğer modellerde ve insanlarda geçerli olup olmadığını test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

#9
Foto - Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!

Antikorlardan S-151128'in halihazırda klinik çalışmalarda olduğu, araştırmacıların hayvanlarda görülen etkilerin nöropatik ağrısı olan insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşüp dönüşmediğini test etmeye başlayabileceği belirtiliyor.

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