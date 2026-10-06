Kronik ağrı çeken milyonlara müjde: Yan etkisiz antikor tedavisi geliyor!
Bilim insanları, vücudun koruyucu refleks mekanizmasına zarar vermeden nöropatik ağrıları günlerce bastırabilen devrim niteliğinde bir antikor tedavisi geliştirdi. Pharmaceutics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sinir hasarından kaynaklanan kronik ağrıları hedef alan yeni yöntem, mevcut ilaçların aksine motor fonksiyonları bozmadan ve normal hissi köreltmeden 96 saat boyunca kesintisiz rahatlama sağlıyor. Klinik öncesi testleri başarıyla geçen tedavinin insan üzerindeki denemelerine başlandı.