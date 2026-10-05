Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Mekke Savunma İttifakı'ndan gündeme bomba gibi düşen açıklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı'ndan gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin sağlanıp hızla konuşlandırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Komitenin kolektif savunma taahhütlerini ivedilikle uygulamaya geçmesi ve ulusal mevzuata uygun hareket etmesi kararlaştırıldı.
Mekke Savunma İttifakı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır"
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