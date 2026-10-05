Şeker fabrikasında zehirlenenlerin sayısı 45'e yükseldi: 10’u Sivas’a nakledildi!

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası’nda kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında ortaya çıkan gazdan etkilenen 45 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaları ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu belirterek, işçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Gazdan etkilenen 35 kişinin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta düzeyde olduğunu ifade eden Köklü, "Çok kötü durumda olduğu yönünde bilgi gelen bir hastamız da entübe durumdan çıktı. Onun da durumu orta seviyeye döndü. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor" dedi.

10 KİŞİYE İLERİ OKSİJEN TEDAVİSİ

8 hastanın Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildiğini anlatan Köklü “2 kişi daha gidecek. Toplam 10 kişi ileri oksijen tedavisi alacak. Sevkler bir tehlikeden dolayı değil, önlem ve müşahede amacıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Gazdan etkilenenler arasında fabrikanın kendi itfaiye personeli ile bir polis memurunun da bulunduğunu açıklayan Vali Köklü, polis memurunun güvenlik önlemi aldığı sırada açık havadaki gaz sızıntısından etkilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Fabrikada gerekli müdahalelerin sürdüğünü kaydeden Köklü, AFAD ve ilgili ekiplerin önlem aldığını belirterek, "Sabaha kadar durum ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Herhangi bir risk olmaması için gerekli önlemler titizlikle alınmakta" diye konuştu.