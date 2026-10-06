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İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

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IHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü.

#2
Foto - İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve ülkeye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler için operasyon düzenlendi.

#3
Foto - İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı

Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

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