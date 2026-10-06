İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a ağır darbe! 14 terörist tutuklandı
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü.
DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve ülkeye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler için operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.
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