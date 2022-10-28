Necati Şaşmaz'ın son durumu nasıl son dakika? Necati Şaşmaz hastalığı ne, ameliyat mı oldu, son hali? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama! Necati Şaşmaz kimdir?

Necati Şaşmaz'ın yakın çevresi, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İddiaların abartıldığı kadar olmadığı belirtilirken, oyuncunun küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiği kaydedildi.

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ardından anjiyo olduğu iddia edildi.

Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öne sürülen Şaşmaz'ın yakın çevresinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Habertürk'ün haberine göre; İddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiği ve operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmalara devam ettiği açıklandı.

HABERİN DETAYLARI...

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti.

Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı. Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.

Necati Şaşmaz'ın son hali

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Necati Şaşmaz Kimdir? Necati Şaşmaz Biyografisi

15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğdu.

Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.

ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.

Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti.

2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.

Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir.

Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

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