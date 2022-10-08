Son dakika cenaze töreni: 'Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim' kalp krizi geçirdi! İplikçi Nedim gerçekte kimdir? İsmail İncekara kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi'nin İplikçi'si Hayatını Kaybetti! İsmail İncekara Neden Öldü? İsmail İncekara Kimdir?

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.

Programa katılan İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

İncekara'nın cenazesi, Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR? | Tiyatro sanatçısı olan ve ekranların en sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteriyle herkesin kalbine girdi. Acı haberin ardından arama motorlarında araştırılan İsmail İncekara kimdir? Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara nereli, kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabı sorgulandı. İşte tüm detaylar...

KURTLAR VADİSİ'NİN İPLİKÇİ NEDİM'İ İSMAİL İNCEKARA KİMDİR, NERELİ?

1950 yılında Bursa'da doğan İsmail İncekara'nın çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır.

Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybetti.