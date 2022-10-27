Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Erkan Yolaç'ın son hali
'Evet- Hayır' yarışması ile tanınan 87 yaşındaki Erkan Yolaç’tan kötü haber geldi. Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç eşinin on gündür yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Erkan Yolaç'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl merak konusu oldu. İşte Erkan Yolaç'ın hastalığı hakkında detaylar...
'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi... Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Eşi duyurdu
TRT'de yayınlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç'ın eşi kötü haberi verdi. Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk eşi Erkan Yolaç'ın yoğum bakımda olduğunu açıkladı.
Erkan Yolaç'ın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu açıklayan Asuman Yolaç, sunucunun zatürresinin nüksettiğini, belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğunu söyledi.
Erkan Yolaç'ın son hali
ERKAN YOLAÇ KİMDİR?
24 Şubat 1935 Kırklareli Babaeski doğumlu olan Erkan Yolaç şeker fabrikasının revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar.
Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.
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