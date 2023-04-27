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Teknoloji NASA'dan bugün için korkutan uyarı! "Dünyanın sonunu getirebilir"
Teknoloji

NASA'dan bugün için korkutan uyarı! "Dünyanın sonunu getirebilir"

Yeniakit Publisher
2023-04-27 08:46:00 -
NASA'dan bugün için korkutan uyarı! "Dünyanın sonunu getirebilir"

Asteroit 2006 HV5 bugün Dünya'nın dibinden geçecek. NASA söz konusu potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırılan asteroidin yakınlığının endişe verici olduğunu söylerken, Dünya'nın sonuna neden olabileceği ifade ediliyor.

NASA tarafından Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit sınıfındaki Asteroit 2006 HV5 bugün endişe verici bir şekilde Dünya'nın yakınından geçecek.

Söz konusu gök taşının çapının 1000 fit olduğu tahmin ediliyor. Uzay taşı Dünya'nın yanından 1,5 milyon mil ya da Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 6,3 katı mesafeden geçecek.

NASA'ya göre söz konusu asteroit, Dünya'nın sonunu getirmeye 3 kat daha yakın bir konumda. Bu olay oldukça nadir; yetkililerin bildirdiği üzere bir asteroit Dünya'nın bu kadar yakınından oldukça nadir bir şekilde geçiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan American Astronomical Society Dr. Susanna Kohler, "Asteroitler kendi görünür ışıklarını yaymazlar. Bu nedenle onları öncelikle yansıttıkları Güneş ışığı aracılığı ile görebiliriz" dedi.

Açıklama göre 2006 HV5 yalnızca daha büyük teleskoplarla görülebilir durumda olacak. Son 17 yılda 2006 HV5 260 kere gözlemlenmiş.
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Dünya yörüngesinin 30 milyon mil yakınında hareket eden herhangi bir asteroit NEO olarak sınıflandırılıyor ve NASA eğer söz konusu asterotiler 7,6 milyon mil yakına gelirler ve çapları da 460 fitten fazlasıyla 'potansiyel olarak tehlikeli nesneler' olarak sınıflandırılıyor.

Şu ana kadar 2 bin 300 asteroit 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak belirlenmiş durumda.

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Yorumlar

Meteor ağası

Olmaz kabul edemem. Daha uzaylılar gelecekti. Dünya mahvoldu olmaz. Zaten içindekiler mahvetti meteor a gerek yok
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