Napoli, Maradona formasıyla sahaya çıktı
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Dünya futbolunun efsane ismi Maradona'yı 1. ölüm yıldönümünde anmak için özel bir forma ile sahaya çıktı.
İtalya Serie A'da Hellas Verona ile karşılaşan Napoli, Diego Armando Maradona'yı anmak için özel bir forma ile sahaya çıktı.
Üzerinde Maradona'nın silüeti bulunan forma futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
İtalyan ekibi, Kasım ayında oynayacağı maçlarda bu forma ile mücadele edecek.
Napoli'de de forma giyen dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.