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Spor Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 37.haftasında Napoli ile Genoa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Napoli-Genoa maçının ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Napoli-Genoa CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-05-15 14:39:00 -
Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 37.haftası tüm hızıyla devam ediyor. Napoli sahasında Genoa’yı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?

Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?

Napoli 15 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00’da Genoa’yı konuk edecek. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Napoli-Genoa muhtemel 11'ler

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen

Genoa: Sirigu, Hefti, Bani, Ostigard, Criscito, Badelj, Galdames, Melegoni, Amiri, Portanova, Destro

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