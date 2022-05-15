Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 37.haftasında Napoli ile Genoa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Napoli-Genoa maçının ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Napoli-Genoa CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 37.haftası tüm hızıyla devam ediyor. Napoli sahasında Genoa’yı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?
Napoli-Genoa maçı ne zaman hangi kanalda?
Napoli 15 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00’da Genoa’yı konuk edecek. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Napoli-Genoa muhtemel 11'ler
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen
Genoa: Sirigu, Hefti, Bani, Ostigard, Criscito, Badelj, Galdames, Melegoni, Amiri, Portanova, Destro