Namaz ibadetini yerine getiren, namaza yeni başlayan pek çok Müslüman ibadet sırasında nasıl davranmaları gerektiğinin sorusuna cevap arıyor. Özellikle pek çok kişi namaz esnasında gözlerin kapalı olmasında bir sakınca olup olmayacağını araştırıyor. Namazda gözleri kapatmak sakıncalı mı?

Namaz kılarken gözleri kapatmak günah mı? Namazda gözleri yummak yanlış mı?

Namaz kılan kişinin gözlerini kapatması mekruhtur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.):

“Sizden biriniz namaza kalktığı zaman gözlerini kapamasın” buyurmuşlardır.

Namaz kılarken secdeye bakmak sünnettir. Ancak namaz kılan kişi caiz olmayan bir şey görmemek için ya da dikkatini dağıtmamak için huşu içerisinde namaz kılmak adına gözlerini yumabilir. Bunda kerahet olmaz.