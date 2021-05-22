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İSLAM Namaz kılarken gözleri kapatmak günah mı? Namazda gözleri yummak yanlış mı?
İSLAM

Namaz kılarken gözleri kapatmak günah mı? Namazda gözleri yummak yanlış mı?

Namazda gözleri kapatmak mekruh mu? Namaz kılan pek çok kişi, ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek adına aklına takılan soruların cevabını araştırıyor. Namaz kılarken gözlerini kapatanlar ya da kapatmanın doğru olup olmadığını merak edenler ‘namaz kılınırken nereye bakılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Namazda gözleri yummak haram mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:26:00 -
Namaz kılarken gözleri kapatmak günah mı? Namazda gözleri yummak yanlış mı?

Namaz ibadetini yerine getiren, namaza yeni başlayan pek çok Müslüman ibadet sırasında nasıl davranmaları gerektiğinin sorusuna cevap arıyor. Özellikle pek çok kişi namaz esnasında gözlerin kapalı olmasında bir sakınca olup olmayacağını araştırıyor. Namazda gözleri kapatmak sakıncalı mı?

Namaz kılarken gözleri kapatmak günah mı? Namazda gözleri yummak yanlış mı?

Namaz kılan kişinin gözlerini kapatması mekruhtur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.):

“Sizden biriniz namaza kalktığı zaman gözlerini kapamasın” buyurmuşlardır.

Namaz kılarken secdeye bakmak sünnettir.  Ancak namaz kılan kişi caiz olmayan bir şey görmemek için ya da dikkatini dağıtmamak için huşu içerisinde namaz kılmak adına gözlerini yumabilir. Bunda kerahet olmaz.

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