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Dünya Myanmar'da ülkeye yasa dışı giriş yapan 112 Arakanlı hapse mahkum edildi
Dünya

Myanmar'da ülkeye yasa dışı giriş yapan 112 Arakanlı hapse mahkum edildi

Myanmar'daki cunta hükümeti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 Arakanlıya, ülkeye yasal belgeler olmadan giriş yaptıkları gerekçesiyle 2 ila 5 yıl hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:32:00 -
Myanmar'da ülkeye yasa dışı giriş yapan 112 Arakanlı hapse mahkum edildi

Myanmar'daki Global New Light gazetesine göre, mahkumiyet kararları, 6 Ocak'ta güney Ayeyarwady bölgesinin Bogale kasabasında yerel bir mahkeme tarafından alındı.

Kararda 12'si çocuk, 47'si kadın olmak üzere 112 kişi mahkum edildi.

Mahkeme, 13 yaşından küçük 5 çocuğu 2 yıl, 13 yaşından büyük 7 çocuğu 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, 53 erkek ve 47 kadına da 5'er yıl ceza verdi. Çocukların Yangon bölgesinin Kawhmu ilçesindeki Hnget-Aw-San Gençlik Eğitim Okuluna gönderilmesi kararlaştırıldı.

Arakanlılar 20 Aralık'ta Bogale ilçesine bağlı Kadonlay adası yakınlarında herhangi bir yasal belge olmaksızın motorbotlarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor. 

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