  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar Rekor şiddete ulaşması bekleniyor El Nino bu defa çok can yakacak Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti” Roberto Carlos Müslüman mı Oldu? Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya karşı çıkacak mı? MOSSAD karıştı: Netanyahu’nun İran planını Erdoğan bozdu! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici! Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama...
Kadın - Aile Mutluluk keki: Harıl harıl tarif arayış içinde olanlar için adım adım net bir şekilde anlattık
Kadın - Aile

Mutluluk keki: Harıl harıl tarif arayış içinde olanlar için adım adım net bir şekilde anlattık

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mutluluk keki: Harıl harıl tarif arayış içinde olanlar için adım adım net bir şekilde anlattık

Mutluluk keki; hem çikolata hem de çekirdekleri çıkarılmış vişne ile yapılıyor. Dünyanın en iyi tadına sahip kaynak olarak gösterilen çikolata ile yapılan mutluluk keki tarifini adım adım net bir şekilde anlattık.

Mutluluk Keki Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

150 gr tereyağ

150 gr bitter çikolata

Yarım su bardağı su

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çimdik tuz

1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne ( Ben dondurulmuş kullanabilirsiniz)

Ganaj için:

140 gr krema
100 gr bitter çikolata

Mutluluk Keki Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağ ve su bir tavaya alınır.
Tereyağ eriyene kadar pişirilir, ocaktan alınır. 150 gr bitter çikolata eklenerek erimesi sağlanır, soğumaya bırakılır.
Karıştırma kabına; Yumurta, toz şeker ve tuz eklenir mikserin yüksek devrinde köpük köpük olana beyazlaşana kadar (yaklaşık 5 dakika) çırpılır.
Süt ve soğumuş olan tereyağlı çikolatalı karışım eklenir.
Mikserin düşük devirde homojen kıvama gelene kadar çırpılır.
Elenmiş un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonat eklenir.
Spatula ile yumurtaları söndürmeden altan üste doğru katlayarak karıştırılır.
Kek kalıbı yağlanır ve unlanır. Kek karışımı yarısı kalıba dökülür.
Vişnelerin yarısı üzerine dizilir. Kalan kek karışımı kalıba boşaltılır ve vişneler üzerine dizilir.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında içerisi pişene kadar (yaklaşık 35-45 dakika yinede kontrollü olun fırından fırına kullandığınız kalıba göre süre değişebilir) pişirilir.
Kek fırındayken ganaj hazırlanır.
Ganaj için; Krema cezvede ısıtılır (kaynatmayın) Bir kaseye alınır. İçerisine 100 gr bitter çikolata eklenir çikolata eriyene kadar karıştırılır soğumaya bırakılır.
Soğuyan kek servis tabağına ters çevrilir. Soğuyan ganaj üzerine dökülür, dilimleyerek servis edilir.

Arap sabunu ve elma sirkesiyle saç uzatan doğal yöntem: Etkisi dikkat çekiyor
Arap sabunu ve elma sirkesiyle saç uzatan doğal yöntem: Etkisi dikkat çekiyor

Kadın - Aile

Arap sabunu ve elma sirkesiyle saç uzatan doğal yöntem: Etkisi dikkat çekiyor

Canan Karatay 'Yemeyin bağımlılık yapıyor' diyerek uyardı: Kansızlığın nedeni sandığınızdan farklı olabilir
Canan Karatay 'Yemeyin bağımlılık yapıyor' diyerek uyardı: Kansızlığın nedeni sandığınızdan farklı olabilir

Kadın - Aile

Canan Karatay 'Yemeyin bağımlılık yapıyor' diyerek uyardı: Kansızlığın nedeni sandığınızdan farklı olabilir

Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor
Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

Kadın - Aile

Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

Limon kabuğunu çöpe atmak yerine yüzünüze sürün: Sürünce lekelerden eser kalmıyor! Yıllarca sürüldü, sınandı
Limon kabuğunu çöpe atmak yerine yüzünüze sürün: Sürünce lekelerden eser kalmıyor! Yıllarca sürüldü, sınandı

Kadın - Aile

Limon kabuğunu çöpe atmak yerine yüzünüze sürün: Sürünce lekelerden eser kalmıyor! Yıllarca sürüldü, sınandı

Yaban mersini beyaz saçlar için çözüm: Her gün 1 tane tüketin! Onlar masum görünüyor ama kanser riski yüksek
Yaban mersini beyaz saçlar için çözüm: Her gün 1 tane tüketin! Onlar masum görünüyor ama kanser riski yüksek

Kadın - Aile

Yaban mersini beyaz saçlar için çözüm: Her gün 1 tane tüketin! Onlar masum görünüyor ama kanser riski yüksek

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm...
Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm...

Kültür Sanat

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm...

Mikrodalga fırınınıza bunu koymanın inanılmaz etkisi! O dertten tamamen kurtulacaksınız!
Mikrodalga fırınınıza bunu koymanın inanılmaz etkisi! O dertten tamamen kurtulacaksınız!

Kadın - Aile

Mikrodalga fırınınıza bunu koymanın inanılmaz etkisi! O dertten tamamen kurtulacaksınız!

Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı
Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Kadın - Aile

Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Yıllar sonra asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: Ata tohumlarıyla bir başarıya imza attı
Yıllar sonra asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: Ata tohumlarıyla bir başarıya imza attı

Hayat-Aktüel

Yıllar sonra asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: Ata tohumlarıyla bir başarıya imza attı

Popüler kültürde ‘iyi kadın, kötü erkek’ algısı: Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tahakküm uyarısı yaptı
Popüler kültürde ‘iyi kadın, kötü erkek’ algısı: Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tahakküm uyarısı yaptı

Aktüel

Popüler kültürde ‘iyi kadın, kötü erkek’ algısı: Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tahakküm uyarısı yaptı

Gece yenen bir tabak yemek vücudun dengelerini alt üst ediyor... Bakın uyarılar neler...
Gece yenen bir tabak yemek vücudun dengelerini alt üst ediyor... Bakın uyarılar neler...

Kadın - Aile

Gece yenen bir tabak yemek vücudun dengelerini alt üst ediyor... Bakın uyarılar neler...

Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kırmızı bültenle aranan Faslı kadın bu defa Avcılar’da yakalandı... İstanbul'da dev operasyon
Kırmızı bültenle aranan Faslı kadın bu defa Avcılar’da yakalandı... İstanbul'da dev operasyon

Aktüel

Kırmızı bültenle aranan Faslı kadın bu defa Avcılar’da yakalandı... İstanbul'da dev operasyon

Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?
Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?

Kadın - Aile

Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?

Kanser hastalarının büyük umudu!
Kanser hastalarının büyük umudu!

Sağlık

Kanser hastalarının büyük umudu!

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Eski güvenli sizi bekliyor. Sadece 1 pamuğu ıslatıyoruz
Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Eski güvenli sizi bekliyor. Sadece 1 pamuğu ıslatıyoruz

Kadın - Aile

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Eski güvenli sizi bekliyor. Sadece 1 pamuğu ıslatıyoruz

Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler! İşte hızla kabaran kek
Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler! İşte hızla kabaran kek

Kadın - Aile

Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler! İşte hızla kabaran kek

Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat
Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat

Kadın - Aile

Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi
Gündem

Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi

Milletin cebindeki parayı lüks alemlerde, ziyafet masalarında ve birinci sınıf seyahatlerde fütursuzca ezip üstüne yüzde 15 kar payıyla kamu..
60 günlük süre doldu! ABD'den İran'a operasyon hazırlığı
Dünya

60 günlük süre doldu! ABD'den İran'a operasyon hazırlığı

ABD ile İran arasındaki 60 günlük mutabakat süresinin sona ermesiyle bölgede savaş endişesi yeniden yükseldi. Trump’ın Hürmüz Boğazı ve Umma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23