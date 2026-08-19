Mutluluk keki: Harıl harıl tarif arayış içinde olanlar için adım adım net bir şekilde anlattık

Mutluluk Keki Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

150 gr tereyağ

150 gr bitter çikolata

Yarım su bardağı su

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çimdik tuz

1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne ( Ben dondurulmuş kullanabilirsiniz)

Ganaj için:

140 gr krema

100 gr bitter çikolata

Mutluluk Keki Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağ ve su bir tavaya alınır.

Tereyağ eriyene kadar pişirilir, ocaktan alınır. 150 gr bitter çikolata eklenerek erimesi sağlanır, soğumaya bırakılır.

Karıştırma kabına; Yumurta, toz şeker ve tuz eklenir mikserin yüksek devrinde köpük köpük olana beyazlaşana kadar (yaklaşık 5 dakika) çırpılır.

Süt ve soğumuş olan tereyağlı çikolatalı karışım eklenir.

Mikserin düşük devirde homojen kıvama gelene kadar çırpılır.

Elenmiş un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonat eklenir.

Spatula ile yumurtaları söndürmeden altan üste doğru katlayarak karıştırılır.

Kek kalıbı yağlanır ve unlanır. Kek karışımı yarısı kalıba dökülür.

Vişnelerin yarısı üzerine dizilir. Kalan kek karışımı kalıba boşaltılır ve vişneler üzerine dizilir.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında içerisi pişene kadar (yaklaşık 35-45 dakika yinede kontrollü olun fırından fırına kullandığınız kalıba göre süre değişebilir) pişirilir.

Kek fırındayken ganaj hazırlanır.

Ganaj için; Krema cezvede ısıtılır (kaynatmayın) Bir kaseye alınır. İçerisine 100 gr bitter çikolata eklenir çikolata eriyene kadar karıştırılır soğumaya bırakılır.

Soğuyan kek servis tabağına ters çevrilir. Soğuyan ganaj üzerine dökülür, dilimleyerek servis edilir.