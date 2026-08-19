Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar eden, güveni zedeleyen ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Reklam Kurulu'nun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 372'nci toplantısında 105 dosya görüşüldü.

İncelemeler sonucunda mevzuata aykırı bulunan 87 dosya hakkında toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

7 ayda ceza 218 milyon lirayı geçti

Son toplantıyla birlikte yılın ilk 7 aylık bilançosu da ortaya çıktı.

Reklam Kurulu, yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda tüketicileri aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam:

218 milyon 478 bin 14 TL

idari para cezası uyguladı.

Tüketici yorumunu yayımlamadı: 2,1 milyon TL ceza

Kurulun gündemindeki dikkat çekici dosyalardan biri internet üzerinden yapılan tüketici yorumlarıyla ilgili oldu.

Satın aldığı ürün hakkında değerlendirme yapan bir tüketicinin yorumunun, somut bir açıklama sunulmadan şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle yayımlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi.

Bakanlık, yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayımlanmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.

Sorumluluğun tüketiciye yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası verildi.

Tek restoranı farklı işletmelermiş gibi gösterdiler

Kurulun incelediği bir başka dosyada ise çevrim içi yemek siparişi platformlarında uygulanan dikkat çekici bir yönteme rastlandı.

Fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edildi.

Böylece tüketicilerde birbirinden bağımsız çok sayıda restoranın farklı adreslerde faaliyet gösterdiği izleniminin oluşturulduğu belirlendi.

Üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicilerin yanıltıldığı ve uygulamanın haksız rekabete neden olduğu değerlendirilerek ilgili iki şirket hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Ambalajda fındık ve Antep fıstığı, içeriğin yarısı yer fıstığı

Reklam Kurulu'nun dikkat çektiği bir başka uygulama ise “çerez tatlısı” adıyla satılan ürünün ambalajında ortaya çıktı.

Ürünün ambalajında fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin öne çıkarıldığı tespit edildi.

Ancak ürünün gerçek içeriğinin;

yüzde 4 fındık, yüzde 3 Antep fıstığı, yüzde 3 kayısı çekirdeği ve yüzde 49,5 yer fıstığından oluştuğu belirlendi.

Ürünün neredeyse yarısını oluşturan yer fıstığının ambalajdaki görsel sunumda yer almamasına karşın çok daha düşük orandaki bileşenlerin ön plana çıkarılmasının tüketicide yanıltıcı bir algı oluşturabileceğine karar verildi.

Kurul söz konusu uygulamayı mevzuata aykırı bularak idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Bakanlıktan net mesaj: Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.