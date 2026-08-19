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Gündem Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken, 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını aktaran Gürlek, müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında ise erişimin engellenmesi kararı verildiğini ifade etti.

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurgulayarak, dosyaya yansıyan somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ile mali delillerin soruşturmanın konusunu oluşturduğunu belirtti.

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