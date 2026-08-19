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Gündem Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor! Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar
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Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor! Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar

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Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor! Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması sürerken ölümü şüpheli bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa gelirken fethi kabir işlemine de başlandı.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Feth-i Kabir kararı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Denizolgun'un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde açılma işlemi yapılıyor.

Polis ekipleri güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

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