O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı!
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Fas makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan aranan 36 yaşındaki Z.E., Avcılar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu sevkiyatlarında yakınlarını kullandığı öne sürüldü.
Fas makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan aranan 36 yaşındaki Z.E., Avcılar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu sevkiyatlarında yakınlarını kullandığı öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.