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Spor Roberto Carlos Müslüman mı Oldu?
Spor

Roberto Carlos Müslüman mı Oldu?

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Roberto Carlos Müslüman mı Oldu?

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya’daki görüşmelerinde edindiği bilgiye dayanarak efsane futbolcu Roberto Carlos’un Müslüman olduğunu duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya’daki görüşmelerinde edindiği bilgiye dayanarak efsane futbolcu Roberto Carlos’un Müslüman olduğunu duyurdu.

Şahin, São Paulo’da Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve dini danışmanı Sheikh Jihad Hammadeh ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hammadeh’in kendisine Roberto Carlos’un uzun süredir temas halinde olduğunu ve yaklaşık dört hafta önce ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini aktardığını belirtti.

 

Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.”

Carlos’un daha önce Fas asıllı İspanyol iş kadını Süheyla Tahiri ile evlendiği biliniyor. Ancak Roberto Carlos’un kendisinden veya ailesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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