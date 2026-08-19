İstanbul'un dibindeki orman yangını korkuttu

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik ormanlık alanda etkili olan yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma trafik timi, 2 helikopter, 4 arazöz, 1 itfaiye ve 3 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya mal kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.