Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti”

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında emekli Amiral Türker Ertürk hakkında yürütülen soruşturmayı değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Ertürk’ün daha önce Suriye’de YPG’nin tasfiye edilemeyeceğini savunduğunu hatırlatarak, gelişmelerin bu öngörüyü boşa çıkardığını ifade etti.

Ertürk’ün buna rağmen bir özeleştiri yapmadığını belirten Karahasanoğlu, emekli bir amiralin askeri ve siyasi konulardaki açıklamalarının taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

“Acılı ama acısız” sözlerini hatırlattı

Karahasanoğlu'nun yazısının merkezinde ise Ertürk'ün 20 Mart 2023 tarihindeki bir televizyon programında söylediği sözler yer aldı.

Ertürk'ün seçimlere kısa süre kala,

“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek.”

ifadelerini kullandığını hatırlatan Karahasanoğlu, bu sözlerin sıradan bir siyasi değerlendirme olarak görülemeyeceğini savundu.

Karahasanoğlu, “Bu kişi bir de, tarihinde birçok darbeye sahne olmuş Türkiye’deki bir emekli amiral olursa... Bunun adı, darbe tehdidi olmaz da, ne olur?” diye sordu.

Avukatının açıklamasını da eleştirdi

Karahasanoğlu, Ertürk'ün avukatı Ayhan Yıldızel'in, müvekkilinin yaklaşık üç yıl önceki sözleri nedeniyle tutuklandığını belirten açıklamasına da tepki gösterdi.

Yazısında soruşturmanın ne zaman veya hangi paylaşımın ardından başlatıldığından ziyade Ertürk'ün sözlerinin içeriğinin açıklanması gerektiğini savunan Karahasanoğlu, savunma makamının “acılı ama acısız” ifadesiyle ne kastedildiğini izah etmesi gerektiğini belirtti.

“Eski Türkiye dönemi bitti”

Karahasanoğlu yazısının sonunda, sözlerin söylendiği tarihte soruşturma açılmamış olmasının bugün soruşturma yürütülmesine engel olmadığını savundu.

“Ama dün denilmedi diye, işlenen suçların ilanihaye görmezden gelineceğini sananlar da yanılıyorlar” diyen Karahasanoğlu, yazısını şu mesajla tamamladı:

“Zamanaşımı süresi dolmamış hangi suç var ise, hesabı sorulacaktır. Artık bunu herkes kafasının bir köşesine yazmalı.”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINII OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>