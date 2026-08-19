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Gündem İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar
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İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar

Yeniakit Publisher
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İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar

İran ile yaşanan savaşın ardından ABD'nin Körfez'deki askeri varlığı için dikkat çeken bir geri çekilme seçeneğinin masaya geldiği öne sürüldü. Washington Post'un 8 kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran saldırılarında bölgedeki Amerikan üslerinin ağır hasar görmesinin ardından askerlerin Basra Körfezi'nden başka bölgelere kaydırılmasını ve hasar gören bazı üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor.

ABD'nin İran ile yaşadığı savaşın ardından Orta Doğu'daki askeri yapılanmasını yeniden gözden geçirmeye başladığı iddia edildi.

Washington Post'un yetkililer ve uzmanların da aralarında bulunduğu 8 kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon'un politika ofisi, Körfez ülkelerine yayılmış Amerikan askeri varlığının azaltılmasına yönelik seçenekleri inceliyor.

Çalışmanın henüz resmi bir incelemeye dönüşmediği ve erken değerlendirme aşamasında bulunduğu belirtildi.

İran saldırılarında ABD üsleri ağır hasar gördü

Pentagon'daki değerlendirmeyi gündeme getiren en önemli nedenlerden birinin, İran'ın aylar boyunca gerçekleştirdiği saldırıların ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri altyapısında oluşturduğu ağır hasar olduğu belirtildi.

Habere göre Washington yönetiminin önündeki kritik sorulardan biri, hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceği.

Bir diğer seçenek ise ABD askerlerinin Basra Körfezi'ndeki bazı noktalardan tamamen çekilerek daha batıdaki bölgelere kaydırılması.

CENTCOM Komutanı da süreci izliyor

Pentagon bünyesinde yürütülen değerlendirmelerin ABD Genelkurmay Başkanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın süreci bizzat izlediği belirtildi.

Haberde görüşmelere ilişkin bilgi veren bir ABD'li yetkilinin, Cooper'ın Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden batıya doğru kaydırılması ihtimaline yönelik tartışmaları desteklediğini söylediği aktarıldı.

Ancak değerlendirmenin ABD'nin resmi askeri politikasına dönüşebilmesi için Pentagon'un üst kademelerinden onay alması gerekiyor.

40 bin ABD askeri, yaklaşık 20 üs

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının büyüklüğü de olası kararın önemini ortaya koyuyor.

CENTCOM komutasında, Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yaklaşık 20 askeri noktada 40 bin civarında Amerikan askeri görev yapıyor.

Bahreyn, ABD Donanması'nın Beşinci Filo karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt başta olmak üzere Körfez'deki çeşitli ülkelerde Amerikan Kara ve Hava Kuvvetleri unsurları bulunuyor.

İran saldırıları sonrası Washington'da yeni dönem

Pentagon'daki tartışmaların resmi bir geri çekilme kararına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil. Ancak İran saldırılarında Körfez'deki Amerikan üslerinin ağır hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmelerin ardından üslerin yeniden inşası yerine bazı birliklerin bölgeden kaydırılmasının masaya gelmesi, Washington'un Körfez'deki askeri yapılanmasında önemli bir değişikliğin kapısını aralayabilir.

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