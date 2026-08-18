Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Kasaba politikacısı ikiyüzlü, güvenilmez…

X’ten yaptığı paylaşımla YP Genel Başkanı Özel’i yerden yere vuran Bedri Ağaç; “Sayın Özel; Sizi; bir kasaba politikacısı gibi kurnaz, çok yüzlü ve güvenilmez bir insan olarak görüyorum. Bence kamuoyunun önemli bir bölümü de artık böyle görüyor. Kamuoyunda; baklava kutucu, havlucu, bornozcu, tacizci, ahlaksız, rüşvetçi, hırsız ve “yürüyen para” olarak bilinen bazı müptezelleri veya; haklarında ağır yolsuzluk iddiaları ve suçlamaları nedeniyle bir kısmı tutuklu bir kısmı da görevden el çektirilen Belediye Başkanlarını; en son yerel seçimlerde yönetimininiz altında olan CHP’den aday gösteren sizlersiniz… Bu arkadaşların veya tutuklu olanların yerine seçilen vekillerinin, dolayısıyla da belediyelerin AKP’ye geçişlerini hiç sorun etmediniz. Ancak; Ankara Etimesgut ve İzmir Menderes gibi CHP logosu altında ve CHP’lilerden aldıkları oylarla CHP’nin kazandığı yerlerde; belediyeleri CHP’nin elinden almak için her türlü numarayı ve gayreti gösteriyorsunuz” diye yazdı.

“HEPİMİZ FANİYİZ, AZICIK FRENE BASIN!”

Bedri Ağaç şunları söyledi: “Bu etik olmayan gayretler Etimesgut‘da işe yaramadı, ancak; İzmir Menderes Belediyesi AKP’ye geçti (Dayatmalarınız ve partinizin meclis üyelerinin saldırganlıkları yüzünden CHP’li meclis üyeleri Menderes’te oylamaya katılamadı.) Makam ve güç ihtirasınız, koltuk hırsınız ve Kemal Kılıçdaroğlu’na düşmanlığınız yüzünden koca CHP’yi parçalamaya çalışmanız yetmezmiş gibi; CHP’nin kazandığı belediyeleri de kaybetmesi için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Azıcık frene basın, 103 yıllık Uluçınar’a, CHP’ye oy veren seçmenlere ve pek çoğu olayların gerçek yönlerinden haberdar olamayan tertemiz örgüt mensupları ve üyelerine bu yanlışı, bu haksızlığı ve bu sorumsuzluğu yapmayın. Hepimiz faniyiz. Zamanımızı tamamlayıp bu Dünya’dan ayrılacağız. Sadece şunu söyleyeyim; bu gidişle geride çok kötü bir isim ve miras bırakacaksınız”