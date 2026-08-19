4 yılda 4 kez bıçak altına yattı! Burun estetiği faciası hayatını kabusa çevirdi

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysun Alpsoy'un (41), 4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken bir hastanın vurması sonucu burnu kırıldı. Ardından Alpsoy, burnundaki hasarın giderilmesi amacıyla merkezin yönlendirmesi ile plastik cerrahı Dr. İ.B.'ye başvurdu. Alpsoy, 3 operasyonu doktorun kendi kliniğinde son operasyonu ise Elazığ Medikal Hospital'da genel anestezi altında oldu. İyileşmek için ameliyat masasına yatan Alpsoy'un hayatı adeta kabusa döndü.

İddiaya göre, 4 yıl içerisinde yapılan 4 operasyona rağmen Alpsoy'un burnunda yırtık ve yanık izinin yanı sıra şekil bozukluğu oluştu. İnsanlarla konuşurken utancından yüzünü çevirdiği ve kendini kötü hissettiğini dile getiren Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak durumu mahkemeye taşıdığını söyledi.

HER OPERASYONUN ARDINDAN FARKLI BİR BURUN ORTAYA ÇIKTI

Aysun Alpsoy, "4 yıl önce burnumun kırılmasından sonra hocaya gittim. 4 defa burnumu yaptı ama her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı. En son burnumda kıkırdak erimesi oldu ve burnum sanki öldü. Son olarak Elazığ Medikal Hospital'da ameliyata alındım. Ertesi gün sabah hoca gelip burnumdaki bandı açtığında burnumun bir ucu farklı diğer ucu farklı şekildeydi. Aynı zamanda burnumun üstü yanmıştı. Burnumdaki yanık, ömür boyu geçmeyecek bir yanık. Burnumun delikleri orantılı değil. Bunları söyleyince bana tekrar tedaviye alalım seni dediler, 4 tane operasyondan sonra ben nasıl güvenip size geleyim. Ben hocaya benim paramı verin, ben başka bir yere gidip ameliyat olayım dedim, onu da kabul etmedi. Yaptığı burun bu. İlk ameliyatta, bir tam altın elden verdim. İkinci ameliyatta yine altın, üçüncü ameliyatta 7 bin TL, son olarak da Medikal Hospital'da olan ameliyata 23 ya da 25 bin lira para ödedim" dedi.



Aysun Alpsoy'un burnunun ameliyattan önceki ve sonrası hali...

BİR HASTA BURNUMU KIRDI

Başka doktorların kendisini kabul etmediğini aktaran Alpsoy, "Şu anda burnum bozulduğu için başka doktorlar üstlenmiyorlar. 3 defa hocanın kendi yerinde lokal anesteziyle burnum yapıldı. En son da ise, Medikal Hospital'da genel anestezi ile yapıldı. Doktordan şikayetçi oldum. Avukatım bana ulaşarak hocanın anlaşmayı kabul etmediğini söyledi. Ben hocaya, 'medyaya düşmek istemedim, ücretim neyse verin burnumu düzelteyim, iki tarafta huzurlu olsun' dedim. Sonuçta burnumu siz böyle yaptınız ben yapmadım deyince kabul etmediler. Ben de kabul etmedikleri için dava açtım. Burnumun kırılması ise Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken hastaları molaya çıkardığımız vakitte bir hastanın ani reflekse burnuma vurması sonucu gerçekleşti" ifadelerini kullandı.