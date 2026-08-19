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Spor Aston Villa’dan ses getirecek iki transfer
Spor

Aston Villa’dan ses getirecek iki transfer

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Aston Villa’dan ses getirecek iki transfer

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, İtalya'nın Parma takımından Zion Suzuki ve İspanya ekibi Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'nin transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, bonuslar dahil edildiğinde Suzuki'nin 35 milyon, Ruggeri'nin ise 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında takıma katıldığı öne sürüldü.

Kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden'de görev yapan Suzuki, 2024'te transfer olduğu Parma'da 59 maça çıktı.

Daha önce Atalanta ve Salernitana'da oynayan Ruggeri ise geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de 47 karşılaşmada görev aldı.

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