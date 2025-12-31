  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Polonya, tehdit eden 'Rus dezenformasyonu' diyerek iddia etti!

Türkiye'nin silahı İsrail'in aklını aldı

Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Yargıtay gerekçeyi açıkladı: Narin Güran “iştirak halinde” öldürüldü, Bahtiyar suça yardım etti

Trump’ın susturmak istediği siyasetçiden silahlanma çağrısı!

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somaliland açıklaması: Netanyahu şimdi de Afrika'yı karıştırmak istiyor

Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane
Sosyal Medya İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Sahne aldığı programda sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçının, felçli olan elinin görüntüsü ve şarkı söylerken zorlandığı anlar izleyenleri hüzne boğdu. Sevenleri, Tatlıses’in azmini takdir etse de ismin son halini görmek hayranlarını üzdü.

 

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ancak son paylaşılan videolarda, bir elinin tamamen hareketsiz kalması ve fiziksel durumundaki gerileme, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şahin

Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama nafile,Heyhatki ihtiyarlık geldi cattı bundan sonra ne olacağını Allah bilir.

Yakup Ata

Eh bu dünya böyle işte. Hiçbirimiz kendimizi bir şey zannetmemeliyiz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23