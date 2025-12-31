İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Sahne aldığı programda sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçının, felçli olan elinin görüntüsü ve şarkı söylerken zorlandığı anlar izleyenleri hüzne boğdu. Sevenleri, Tatlıses’in azmini takdir etse de ismin son halini görmek hayranlarını üzdü.

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ancak son paylaşılan videolarda, bir elinin tamamen hareketsiz kalması ve fiziksel durumundaki gerileme, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.