Rusya’yı Karadeniz’de Türkiye gözetleyecek: Alman basını Ankara'nın bir parçası olacağını yazdı...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alman basını, Rusya’yı Karadeniz’de Türkiye'nin gözetleyeceğini yazdı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna planlarında Türkiye de var. Ankara’nın, Avrupa ülkelerinin olası ateşkesi denetlemek için oluşturacağı “gönüllüler koalisyonunun” bir parçası olarak Karadeniz bölgesinde gözetleme yapabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik barış planının uygulanması için görüşmeler sürerken AB, ateşkes sonrası planını hazırladı. Alman Die Welt gazetesinin haberine göre; Avrupa ülkelerinin Ukrayna planlarında Türkiye de var. Ankara’nın, Avrupa ülkelerinin olası ateşkesi denetlemek için oluşturacağı “gönüllüler koalisyonunun” bir parçası olarak Karadeniz bölgesinde gözetleme yapabileceği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılı tamamlamaya yaklaşırken Amerikan Başkanı Trump’ın 20 maddelik barış planınının hayata geçirilmesi sonrası Avrupa ülkelerinin de kendi planlarını Ukrayna ve Karadeniz’de uygulayacağı ifade ediliyor.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da olası bir ateşkesi güvence altına almak için hazırladığı planların ayrıntıları su yüzüne çıkmaya başladı. Alman Die Welt gazetesinin Brüksel’deki diplomatik kaynaklara atıfta bulunduğu haberine göre, olası ateşkesi izleyen ilk altı ay içinde Ukrayna’ya Avrupa ülkelerinden 10 ila 15 bin askerin gönderilmesi planlanıyor.
Söz konusu planların “esas olarak İngiliz ve Fransız silahlı kuvvetlerinin askeri uzmanları tarafından Brüksel ile iş birliği içinde hazırlandığı” belirtiliyor.
Gazetenin aktardığına göre, Fransa ve İngiltere söz konusu planlarda güçlü güvenlik garantileri sağlama konusunda istekli. Buna göre iki ülke, gerekirse barışın sağlanması için kara kuvvetleriyle müdahale edebilecek kabiliyete sahip olacak. Die Welt, diplomatik kaynaklara dayandırarak, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) veya Avrupa Birliği (AB) yetkisi olmadan da bir ateşkesin denetimine katılmaya hazır olduğunu ve Ukrayna’dan gelecek bir davetin bunun için yeterli olacağını yazdı.

Planlara Türkiye de dahil

Mevcut planlara göre, ateşkesin hava ve denizden denetimi, Ukrayna’nın komşu ülkeleri tarafından sağlanacak. Rapor, ateşkesin denetimine Türkiye’nin de dahil olacağını belirtiyor. Buna göre, Ankara’nın Karadeniz bölgesini gözetleyebileceği ifade ediliyor.
Türkiye, Avrupa ülkelerinin olası ateşkesi denetlemek için oluşturduğu “gönüllüler koalisyonunun” bir parçası. Koalisyonun geçen aylardaki toplantılarında Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

Yeni yaptırım paketi

Die Welt’in haberinde, AB ülkelerinin Şubat ayında, Ukrayna işgalinin dördüncü yıldönümünde, Rusya’ya karşı 20’nci yaptırım paketini yürürlüğe koymayı hedeflediği de aktarılıyor. Planlanan yaptırımlar arasında seyahat kısıtlamaları ve bazı kişi ile kuruluşların varlıklarının dondurulması da var.

Bu çerçevede birincil olarak, Ukraynalı çocukların kaçırılmasından sorumlu kişilerin hedef alınması öngörülüyor. Ayrıca enerji ve banka sektörlerinde ek yaptırımların uygulanması, mevcut yaptırımları aşmaya yönelik boşlukların kapatılması planlanıyor.

Brüksel’de ayrıca, Rusya’dan uranyum ithalatının yasaklanması ve bununla birlikte Rusya Federal Atom Enerjisi Ajansı’nın yaptırımlara tabi tutulması da değerlendiriliyor. Ancak bununla ilgili Fransa ve Belçika gibi ülkelerden itirazlar bulunuyor.

