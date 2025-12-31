Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Nedir, Başvuru Nasıl Yapılır?

Aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere yönelik sağlanan faizsiz evlilik kredisi desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamalarla güncellendi. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sağlanan bu destek, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak gençlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan evlilik kredisi yaş sınırı ve gelir şartları Bakanlık tarafından kesinleştirildi. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle çiftlerin 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması (18-29 yaş aralığında olmak) temel şart olarak aranmaktadır. Ayrıca fondan daha fazla gencin yararlanabilmesi için son 6 aylık gelirle ilgili başvuru şartı da asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldı.

Evlilik Kredisi Miktarı Ne Kadar Oldu?

Evlilik kredisi miktarları, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olmak üzere yaş aralıklarına göre farklılık gösterecek şekilde artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla sağlanan destekte, eğer çiftlerden her ikisi de 18-25 yaş aralığında bulunuyorsa kredi tutarı 250 bin liraya yükseltildi. Diğer durumlarda, yani çiftlerden birinin veya her ikisinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlendi.

Kredi geri ödeme koşullarında da genç aileleri destekleyici önemli bir düzenleme yapıldı. Genç çiftlerin kredi kullanımından sonraki 48 ay (4 yıl) içerisinde çocuk sahibi olmaları durumunda, talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödeme süresi 12 ay ertelenecek. Bu erteleme, genç ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi hedeflemektedir.

Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik kredisine başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne başvurmak isteyen adaylar, aile.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla müracaatlarını tamamlayabilirler. Başvuru süreci, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak dijital ortamda yapılmaktadır. Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılması, sürecin hızlı ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.