  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem Erzincan’da beyaz esaret! 341 köyün dünya ile bağlantısı kesildi
Gündem

Erzincan’da beyaz esaret! 341 köyün dünya ile bağlantısı kesildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Erzincan’da beyaz esaret! 341 köyün dünya ile bağlantısı kesildi

Doğu’nun kilit noktası Erzincan’da kar ve tipi adeta duvar ördü! Şehirde 341 köy yolu ulaşıma tamamen kapanırken, ana arterlerde dev tır kuyrukları oluştu. Erzincan, son yılların en sert kış sınavlarından birini veriyor.

341 Köyde "Sessiz Kar" Mesaisi

Erzincan merkez ve yüksek kesimlerde etkisini artıran şiddetli kar yağışı, yerini göz gözü görmeyen bir tipiye bıraktı. Bu doğa olayı, kenti çevreleyen köyleri adeta dış dünyadan izole etti. Toplamda 341 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirilirken, İl Özel İdaresi ekipleri "hazır kıta" bekleyişine geçti. Tipinin dinmesiyle birlikte ekipler, kapalı köylere ulaşmak için dev kar küreme araçlarıyla operasyona başlayacak.

Yollar Ağır Tonajlı Araçlara Geçit Vermiyor

Erzincan’ı çevre illere bağlayan stratejik geçitlerde de trafik felç oldu:

  • Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında kar ve gizli buzlanma, ulaşımı imkansız hale getirdi.
  • Güvenlik güçleri, olası kazaların önüne geçmek için ağır tonajlı araçların (tır ve kamyon) şehir çıkışından öteye geçmesine izin vermiyor.

EBYÜ Kavşağı'nda Kilometrelerce Kuyruk

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kavşağında polis ekipleri tarafından durdurulan yüzlerce tır ve kamyon, karın ortasında dev bir kuyruk oluşturdu. Şoförler yolların açılmasını beklerken, bölgede adeta küçük bir "tır kasabası" kuruldu.

Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok!
Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok!

Yerel

Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok!

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Gündem

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta eğitime ara verildi
Sivas’ta eğitime ara verildi

Eğitim

Sivas’ta eğitime ara verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Lütfen bu beyaz esaret manşetini silin

Ahmed

Yav arkadaş ne demek "beyaz esaret" Allahtan korkun,Allahin rahmetine beyaz esaret diyerek örseleyip,horlamayin.Hele hele Akit yakişti mi? Rahmet ne zamandan beri esarete,zahmete dönüştü..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23