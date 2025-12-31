Erzincan’da beyaz esaret! 341 köyün dünya ile bağlantısı kesildi

341 Köyde "Sessiz Kar" Mesaisi

Erzincan merkez ve yüksek kesimlerde etkisini artıran şiddetli kar yağışı, yerini göz gözü görmeyen bir tipiye bıraktı. Bu doğa olayı, kenti çevreleyen köyleri adeta dış dünyadan izole etti. Toplamda 341 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirilirken, İl Özel İdaresi ekipleri "hazır kıta" bekleyişine geçti. Tipinin dinmesiyle birlikte ekipler, kapalı köylere ulaşmak için dev kar küreme araçlarıyla operasyona başlayacak.

Yollar Ağır Tonajlı Araçlara Geçit Vermiyor

Erzincan’ı çevre illere bağlayan stratejik geçitlerde de trafik felç oldu:

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında kar ve gizli buzlanma, ulaşımı imkansız hale getirdi.

ve karayollarında kar ve gizli buzlanma, ulaşımı imkansız hale getirdi. Güvenlik güçleri, olası kazaların önüne geçmek için ağır tonajlı araçların (tır ve kamyon) şehir çıkışından öteye geçmesine izin vermiyor.

EBYÜ Kavşağı'nda Kilometrelerce Kuyruk

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kavşağında polis ekipleri tarafından durdurulan yüzlerce tır ve kamyon, karın ortasında dev bir kuyruk oluşturdu. Şoförler yolların açılmasını beklerken, bölgede adeta küçük bir "tır kasabası" kuruldu.