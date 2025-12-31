Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Türkiye’deki siyasi bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye olası bir ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

RIA Novosti’ye konuşan söz konusu kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini belirterek, “Öngörümüz, bu ziyaretin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesidir” dedi.

Kaynak ayrıca, Putin ile Erdoğan’ın ikili ilişkilerin seviyesini korumaya önem verdiklerini vurgulayarak, Ankara’nın önümüzdeki dönemde Putin’i Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında ağırlamayı umduğunu ifade etti.

Aynı kaynak, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanları arasında ikili ve bölgesel çeşitli dosyalar hakkında yürütülen görüşmelerin sonuç verici olduğunu da sözlerine ekledi.