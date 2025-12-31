  • İSTANBUL
Gündem

Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.

Türkiye’deki siyasi bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye olası bir ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

RIA Novosti’ye konuşan söz konusu kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini belirterek, “Öngörümüz, bu ziyaretin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesidir” dedi.

 

Kaynak ayrıca, Putin ile Erdoğan’ın ikili ilişkilerin seviyesini korumaya önem verdiklerini vurgulayarak, Ankara’nın önümüzdeki dönemde Putin’i Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında ağırlamayı umduğunu ifade etti.

 

Aynı kaynak, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanları arasında ikili ve bölgesel çeşitli dosyalar hakkında yürütülen görüşmelerin sonuç verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
