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Spor Mustafa Muhammed'den olay 'Fenerbahçe' itirafı
Spor

Mustafa Muhammed'den olay 'Fenerbahçe' itirafı

Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'den teklif gelince Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:32:00 -
Mustafa Muhammed'den olay 'Fenerbahçe' itirafı

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mustafa Muhammed, Türkiye kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı. Golcü oyuncu 5'i Süper Lig'de olmak üzere toplam 6 gol kaydederek Sarı Kırmızılı takımın kısa sürede en büyük hücum silahlarından biri haline gelmişti. Ankaragücü, Kayserispor, Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında suskun kalan Mısırlı forvet, Ankaragücü deplasmanında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyememişti.

Mustafa Muhammed, DMC'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mısırlı forvet Türkiye'ye geliş sürecinden Galatasaray tercihine, Falcao'dan Fenerbahçe'ye kadar birçok konuda önemli itiraflarda bulundu.

Mustafa Muhammed, Galatasaray'a geliş süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek'in yeni yönetimi benimle görüşmek istedi. Tam bu sırada Galatasaray'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim. Mısır'da oynadığım dönemde değerimin artamayacağını anladım. Bir Avrupa ülkesinde daha çok dikkat çekeceğimi düşünerek Galatasaray'ı tercih ettim. Mısır'da kalsaydım değerim artmayacaktı. Zamalek'teyken transfer sürecinde kulüp yönetimine veya arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin hastalığı sebebiyle antrenmanlara çıkamıyordum. Kulüpteki tüm personeller beni savundu. Bu da isyan etmememin en büyük kanıtlarından biri."

Galatasaray'a ilişkin düşüncelerini de aktaran Mustafa Muhammed, "Bana, koronavirüs olmasaydı statta adım atacak yer olmayacağını söylediler. Galatasaray taraftarı çok çılgın. Galatasaray'ı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da attığı ilk gol öncesi yaşadığı deneyimi aktaran Mısırlı golcü, "İlk golümü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Böylelikle ilk golümle tanıştım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından yaşadıklarını da anlattı. Mısırlı golcü, "Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi. Gol atmak için sürekli sahada olmayı seven oyunculardan biriyim fakat bazı eleştiriler çok yerinde değildi." açıklamasında bulundu.

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da forma rekabetine girdiği Kolombiyalı dünyaca ünlü Radamel Falcao hakkında da olay itirafta bulundu. Mustafa Muhammed, Falcao'nun Galatasaray'da olması sebebiyle ilk başta Sarı Kırmızılı takıma transfer olmayı reddettiğini açıkladı.

Mustafa Muhammed, Radamel Falcao ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Falcao en başta Galatasaray'a transfer olmayı reddettiğim nedenlerden biriydi. Galatasaray'da forma şansı bulamayacağımı düşündüm. Fakat Falcao ile anlaşabileceğimi düşündüm. Şu anda çok iyi anlaşıyoruz."

Fenerbahçe itirafı

Mustafa Muhammed, Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ve Sarı Lacivertlilere neden transfer olamadığını da açıkladı. Ordu takımındayken Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Muhammed, Zamalek yönetiminin transferdeki tutumu nedeniyle Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşemediğini aktardı.

Mustafa Muhammed, Fenerbahçe ile ilgili, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.

Mustafa Muhammed devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 9'u 11 olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Muhammed 10 maçta 5'i Süper Lig'de 1'i Türkiye Kupası'nda toplamda 6 gol kaydetti ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın 2021 Aralık ayına kadar Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

 

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