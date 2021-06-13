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Yerel Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Yerel

Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekipler tarafından silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:19:00 -
Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

"Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kalaşnikof ve bu silaha ait 2 şarjör, av tüfeği, 2 tabanca ve bu silaha ait 3 şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

 

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