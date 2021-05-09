  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı
Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri
Sadık Han üst üste 2. kez Londra belediye başkanı oldu
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs açıklaması
İSLAM Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür
İSLAM

Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

1930 yılında vesayetçilerin ataları tarafından yayımlanmış bir karikatür, Türkiye'de Müslümanların 90 yılı aşkın süredir İslam düşmanlarına karşı direndiğini yeniden gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 06:03:00 -
Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat'ın karanlık günlerinde zirveye ulaşan ülkemizdeki İslam düşmanlığı, 90 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Müslümanlar 90 yıldır laikçi saldırıya karşı direniyor!

Laikçi saldırının 1930 yılında da tıpkı 28 Şubat'taki gibi yaşandığı, bir karitürle hatırlandı. Vesayetçilerin ataları tarafından çizilen karikatürde, Müslümanlar yine 'irticacı' olmakla suçlanmıştı. İslam düşmanlarının elinden çıkan karikatürde, irticayı temsilen çizilen yılanın boyun kısmı, demir bir yumruk temsiliği ile sıkılıyor. Laikçi İslam düşmanlarının kaleme aldığı karikatürde, "İrtica bir yılandır ki inkılabın demir pençesi onu böyle boğacaktır." ifadeleri yer alıyor.

1930 yılına ait bir karikatür

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar
Teknoloji

Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar

Büyük tartışmalara neden olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. ABD merkezli şirketten y..
Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Dünya

Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir son dakika a..
HDP vekilden haddini aşan paylaşım
Gündem

HDP vekilden haddini aşan paylaşım

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay