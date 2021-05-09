Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

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28 Şubat'ın karanlık günlerinde zirveye ulaşan ülkemizdeki İslam düşmanlığı, 90 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Müslümanlar 90 yıldır laikçi saldırıya karşı direniyor!

Laikçi saldırının 1930 yılında da tıpkı 28 Şubat'taki gibi yaşandığı, bir karitürle hatırlandı. Vesayetçilerin ataları tarafından çizilen karikatürde, Müslümanlar yine 'irticacı' olmakla suçlanmıştı. İslam düşmanlarının elinden çıkan karikatürde, irticayı temsilen çizilen yılanın boyun kısmı, demir bir yumruk temsiliği ile sıkılıyor. Laikçi İslam düşmanlarının kaleme aldığı karikatürde, "İrtica bir yılandır ki inkılabın demir pençesi onu böyle boğacaktır." ifadeleri yer alıyor.

1930 yılına ait bir karikatür