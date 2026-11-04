'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi

Rusya, Karadağ’ın Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını kaldırmasına karşılık olarak 30 Aralık’tan itibaren Karadağ vatandaşlarına vize zorunluluğu getirecek. Karar, iki ülke arasında 2008 yılından bu yana devam eden vizesiz seyahat döneminin sona ermesinin ardından geldi.

Rusya’nın Podgorica Büyükelçiliği, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, kararın Karadağ yönetiminin vizesiz seyahat uygulamasını kaldırmasına karşılık olarak alındığını bildirdi.

Karadağ’ın Rusya vatandaşlarına vize uygulama kararı 1 Kasım’da yürürlüğe girdi. İki ülke arasında 2008 yılından bu yana yürürlükte olan karşılıklı seyahat anlaşması feshedildi. Artık Rusya vatandaşlarının Karadağ’a seyahat edebilmesi için Karadağ ulusal vizesine veya Schengen Anlaşması’na taraf ülkeler de dahil olmak üzere Podgorica yönetiminin tanıdığı ülkelerden birinin geçerli giriş belgesine sahip olması gerekiyor.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vizesiz seyahat anlaşmasının feshedildiğini 28 Eylül’de Moskova’ya bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, o dönemde yaptığı açıklamada, bu adımın “Rusya-Karadağ ilişkilerinde uzun yıllar boyunca oluşturulan birikimi” yok ettiğini ve Avrupa Birliği’nin yeni üyelerinin tarafsız statülerini korumasının mümkün olmadığını gösterdiğini belirtmişti. Zaharova, alınan önlemlerin Karadağ’daki işletmeleri olumsuz etkileyeceğini ifade etmişti.

Karadağ’ın vize zorunluluğu getirme kararı, ülkenin 2028 yılına kadar Avrupa Birliği’ne katılma planlarından kaynaklanıyor. Bu hedef doğrultusunda Karadağ’ın, AB’ye katılım müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlaması ve ardından 27 üye ülkenin onayını alması gerekiyor. Resmî istatistiklere göre turizm, Karadağ’ın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 26’sını oluşturuyor. Ülkeyi her yıl yaklaşık 230 bin Rusya vatandaşı ziyaret ediyor.

KAYNAK: GAZETEMRU