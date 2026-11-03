Kan emicilere operasyon: Gözaltılar var

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü.

Mağdur beyanları, kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgi ve belgeler, MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları sonucunda suçlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, farklı kişilere ait kredi kartları, POS cihazları, tapu belgeleri, alacak ve borç ilişkilerine dair ajandalar, protokol ve sözleşmeler ele geçirildi.

Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 159 tabanca fişeğine el konuldu. Şüphelilere ait dijital materyaller de incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.